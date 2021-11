Avalie o post

Investigação foi aberta para apurar motivo do erro de diagnóstico

Nova Delhi – Um indiano de 45 anos, foi encontrado vivo no necrotério de um hospital após ter sido declarado morto devido a um acidente de trânsito na Índia. O homem estava em estado crítico e passou a noite no necrotério ainda respirando, conforme informou o diretor da unidade hospitalar à Agência France Press neste domingo (21).

Foto: Divulgação

O homem identificado como Strikesh Kumar, foi socorrido e levado às pressas a uma clínica particular após ter sdo atropelado por uma motocicleta na cidade de Moradabad, situada ao leste da capital Nova Delhi. No hospital, o homem foi declarado morto por um médico na sexta-feira (19) e transferido para o necrotério de um hospital público para exame de autópsia.

“O médico de emergência o examinou. Ele não encontrou nenhum sinal de vida e, conseqüentemente, declarou-o morto”, disse o diretor do hospital, Rajendra Kumar.

O homem foi colocado em uma câmara fria do necrotério até a chegada da família. Quando policiais chegaram para fazer os trâmites de autorização da autópsia, encontraram o homem vivo. O homem segue internado em coma.

“Isso é nada menos que um verdadeiro milagre”, comentou o diretor do hospital. Uma investigação foi aberta para determinar o motivo do erro de diagnóstico.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

