O homem foi preso na residência do pai, na mesma rua da casa que ele morava com a companheira

Manaus – Joel Martins da Silva, 36, suspeito de assassinar a companheira, de 28 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (25), em Eirunepé (a 1.160 quilômetros a sudoeste de Manaus).

(Foto: Divulgação)

Segundo a polícia, o homem foi preso na residência do pai, na mesma rua da casa que ele morava com a companheira, Elizandra Pedrosa da Silva, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Joel matou Elizandra com de 15 facadas, na última terça-feira (23), na frente dos filhos dela, menores de idade.

Ontem (24) a polícia civil do município divulgou a imagem do homem, que fugiu após o crime por uma área de mata.

Joel foi preso e está na na 7° Delegacia Regional de Eirunepé. O criminosos vai responder pelo crime de feminicídio.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

