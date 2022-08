A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que precisou fazer a interdição total da avenida Maceió, no sentido Centro/bairro, devido a um buraco que abriu na via, na altura do posto de gasolina, na esquina da avenida Maceió com a rua Salvador, bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul.

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realizou a avaliação e detectou problemas na rede de drenagem profunda e já está no local para realizar o reparo emergencial no menor tempo possível, com previsão de término no início da noite deste sábado, 27/8.

Com a interdição, o trânsito está sendo desviado no cruzamento da avenida Maceió com a rua Salvador. Quem vem do Centro para o bairro pela avenida Maceió, deverá dobrar à esquerda na Salvador. Já quem vem no sentido bairro/Centro poderá seguir na avenida Maceió normalmente.

Agentes do IMMU estão no local, organizando o trânsito até que o serviço seja concluído.

O post Prefeitura interdita avenida Maceió no sentido Centro/bairro apareceu primeiro em Portal Você Online.