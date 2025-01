A irreverência, alegria e toda a diversão do Carnailha 2025 estiveram em pauta no encontro ocorrido nesta segunda-feira, 20, quando o prefeito Mateus Assayag reuniu com representantes dos blocos carnavalescos de Parintins. Regulamento, orçamento, formato, logística e demais assuntos que criam o maior carnaval do interior do Amazonas foram discutidos.

Mateus Assayag afirmou que vai trabalhar para “ter o melhor carnaval de Parintins”. Ele ouviu todos os representantes dos blocos Irreverentes e da Chave Especial, que segundo o prefeito, terão maior atenção e ações da Prefeitura de Parintins para fazerem grandes apresentações.

“Hoje estivemos programando o Carnailha e também o aporte financeiro que a prefeitura disponibiliza para todos os blocos para que eles possam fazer as suas apresentações. Estamos trabalhando para que a gente possa ter o melhor Carnailha de todos os tempos”, disse Mateus Assayag.

A reunião contou com participação dos blocos Invasão na Folia, As Tiazinhas, Os Piratas, Chitara da Chapada, Lagarto Salgado, Panteras e Os Belezuras. Uma das preocupações do executivo municipal é definir o tempo de desfile e o regulamento para que possam melhorar ainda mais o Carnailha. Mateus afirmou que vai acompanhar de perto todos os blocos e que a Prefeitura de Parintins vai dar o suporte necessário.

O prefeito discutiu e definiu juntamente com os blocos um cronograma de repasse de recursos que vai ajudar na compra de materiais, gravação de marchinhas e demais pontos necessários para a construção antecipada dos carnavais de cada grupo carnavalesco.

Para o presidente da Chitara da Chapada, Vanildo Filho, a reunião foi bastante proveitosa e vai gerar resultados positivos para o Carnailha. “Nós tivemos um bom entendimento com o prefeito Mateus. Nessa reunião ele expôs as diretrizes que ele pensa para o carnaval de 2025 e até para 2026, mas também procurar aperfeiçoar o regulamento, o modo operante de como acontece o carnaval de Parintins”, avaliou.