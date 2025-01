A Prefeitura de São Paulo aprovou um alvará temporário para a realização da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, no icônico estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Este evento está agendado para o dia 25 de janeiro, uma data especial que coincide com o aniversário da cidade. A emissão do alvará foi realizada pela Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, em parceria com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que já havia sido concedido em setembro do ano anterior. Com essa aprovação, a final da Copinha está oficialmente confirmada para ocorrer no estádio, que deverá receber cerca de 20 mil espectadores, um número ligeiramente inferior à sua capacidade total de 26 mil.

A concessionária Alegra, responsável pelas obras de reforma do Pacaembu desde 2019, expressou confiança na obtenção das licenças necessárias para a reinauguração oficial do estádio. Embora a Prefeitura trate o alvará como temporário, a Alegra considera o evento como uma reabertura oficial. As obras enfrentaram atrasos significativos, superiores a um ano, e alguns eventos-teste foram cancelados, incluindo um show do renomado cantor Roberto Carlos.

No entanto, outros eventos foram realizados no final do ano passado, especialmente em dezembro, o que reforçou a expectativa de que a reinauguração estava próxima. A Prefeitura de São Paulo ainda está no aguardo do termo de aceite das obras, que servirá como confirmação da conclusão da reforma. A administração do prefeito Ricardo Nunes está otimista de que o dia 25 de janeiro será marcado por um grande evento, não apenas com a final da Copinha, mas também com outras partes do Complexo Esportivo em pleno funcionamento.

Publicado por Luisa Cardoso