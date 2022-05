5/5 - (2 votes)

O Prefeito de Barcelos, Edson Mendes, anunciou a inauguração da Sede do INSS no município para esta quinta-feira (12-05), que contará com a presença do Ministro do Trabalho e Previdência, Dr. José Carlos Oliveira. O prédio está localizado na Rua Dorval Porto próximo ao Hospital Geral de Barcelos.

"A nova sede do INSS já é a mais nova realidade em Barcelos. Uma obra abandonada por anos, resgatada graças às nossas articulações e o apoio do amigo Deputado Federal Silas Câmara. Agora teremos mais acesso às perícias médicas e concessões de benefícios sociais, e melhor estrutura para nosso FAPEN. Parabéns, Mariuá: essa vitória é toda tua". Disse o prefeito Edson Mendes em sua rede social.