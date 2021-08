O Hospital Geral de Barcelos - HGB, está passando uma profunda transformação. O prefeito Edson Mendes tinha anunciado no dia 29-06 a homologamos da licitação para reformar e modernizar o Hospital. O HGB passa por sua mais ampla obra nos últimos 20 anos, com recursos de mais de 2 milhões de reais conquistados pelo executivo barcelense junto ao Deputado Estadual Adjuto Afonso. De acordo com a Assessoria, será trocado telhado, forro, pintura, cerâmicas, louças sanitárias, portas, janelas, mobiliários, luminárias, ar condicionados, além de ser ampliado os setores de emergência, refeitório, farmácia, centro cirúrgico e lavandeira.

"Um aperitivo de como será a fachada do nosso novo Hospital Geral - Anita Beatriz Katz Nara, com detalhes em vidro. Todo refeito, com área aumentada em 400m², para melhor atender nossa gente. Todas as atuais dependências serão ampliadas, e novas salas, construídas. Agradecemos ao Deputado Estadual Adjuto Afonso pela emenda e parceria". Disse o Prefeito Edson Mendes em sua rede social ao mostrar como ficará o Hospital.