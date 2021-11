Avalie o post

Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou nesta quinta-feira, 18/11, a entrega de 250 pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros e seis veículos à Guarda Municipal. O evento aconteceu no auditório da sede da prefeitura, localizada na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste da capital amazonense. Durante a ação, o gestor municipal anunciou também a realização do concurso público com 200 vagas para a Guarda Municipal em 2022.

“Mais um reforço para a segurança pública. A Guarda Municipal armada é uma tendência nacional. As grandes cidades já estão com a guarda armada e equipada. Vamos ter modernas viaturas à disposição da nossa Guarda Municipal e, certamente, estaremos dando um salto de qualidade no serviço, dando total segurança à população naquilo que se refere à Prefeitura de Manaus. Terminais, feiras, locais de circulação, todos esses contarão com a presença da Guarda Municipal. Vamos ter um moderno sistema de segurança pública, englobando a Semtepi (Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação) e o CCC (Centro de Cooperação da Cidade), para dar celeridade e segurança ao trabalho da Guarda Municipal”, enfatizou Almeida.

A ação contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, e do secretário da Casa Militar, Willian Dias.

O chefe do Executivo Municipal também anunciou que irá realizar o aumento no número de servidores efetivos da Guarda Municipal a partir do ano que vem, com a realização de um concurso público.

“Temos previsto para a próxima semana o envio, à Câmara Municipal de Manaus (CMM), do estatuto da Guarda Municipal, o plano de carreira, uma luta de 72 anos. A defesa social é também obrigação do município, e estamos realizando esse avanço em apenas 11 meses, dada a necessidade da nossa cidade. Só os 165 efetivos poderão utilizar o armamento. Desses, em 2022, 112 podem se aposentar. Por isso, vamos lançar, muito provavelmente em janeiro do ano que vem, o edital do concurso público da Guarda Municipal. Serão 200 vagas, sem cadastro reserva, que irão nos ajudar na segurança pública da cidade de Manaus”, explicou o prefeito.

