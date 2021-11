Avalie o post

Candidatos devem atentar para horário e local do exame, assim como para objetos, acessórios e alimentos na sala de aplicação da prova

Manaus – Neste domingo (21), mais de 79 mil pessoas vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Amazonas. Para ajudar os candidatos, segue um checklist com sugestões para o dia da prova.

De acordo com o coordenador pedagógico Albervan Cidrônio, é essencial que os candidatos fiquem atentos ao horário e local do exame. “Conheçam onde será a escola que farão a prova e saiam mais cedo de casa para evitar atrasos, por causa de trânsito ou demora do ônibus”, frisou.

Para saber o local de realização da prova, o candidato deve acessar a Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com o login e senha, é possível ter acesso a todas as informações do certame e consultar o local de prova.

Os portões abrem às 11h e fecham às 12h, horário local. O início da prova deve ocorrer às 12h30 e terá duração de 5h30 para os candidatos responderem às questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, além de fazer a redação.

“É importante não esquecer de levar um documento de identificação com foto, o cartão de confirmação, além de mais de uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. É sempre bom ter uma caneta reserva”, destacou o coordenador pedagógico.

Objetos e acessórios como relógio, boné, óculos escuro, apostilas e livros devem ser evitados no local da prova. Garrafa de água em embalagem transparente e lanche estão liberados, porém, o ideal é evitar alimentos que geram pico glicêmico como chocolates, bolachas recheadas e docinhos, pois podem causar sono. “Prefira castanhas, frutas secas ou uma barrinha de cereal. Bolacha de água e sal também é uma boa opção para lanchar durante a prova”.

Assim como na última edição do Enem, o uso de máscara facial será obrigatório nos locais de aplicação da prova. Os candidatos deverão usar o item durante toda a realização do exame, caso contrário, poderão ser eliminados.

No dia 28 de novembro será a vez dos candidatos responderem as questões de Matemática, Códigos e Suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. A prova terá duração de 5h.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte