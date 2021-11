Avalie o post

Um outro homem que estava com as vítimas não foi alvejado. Autores dos disparos estavam em um carro

Manaus – Dois homens não identificados foram baleados na noite desta quinta-feira (18), na Rua Santo Afonso, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Um outro homem que estava com as vítimas não foi alvejado.

O trio estava na esquina da rua, conversando, quando os ocupantes de um carro modelo Gol, de cor prata, se aproximaram e efetuaram diversos tiros contra eles. Na ação criminosa, dois homens foram atingidos.

Homens conversavam quando os suspeitos chegaram em um carro (Foto: Reprodução)

As vítimas foram socorridas por populares e levadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia, na mesma zona. Após receberem os primeiros atendimentos, eles foram encaminhados para outra unidade hospitalar da cidade.

A ação foi registrada por câmeras de segurança de casas do local, que irão ajudar a polícia nas investigações sobre o caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte