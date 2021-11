Avalie o post

Participante deixa reality após disputar preferência do público com Aline e Solange

São Paulo – Mais uma eliminação aconteceu em ‘A Fazenda 13’. Desta vez a eliminada foi a participante Valentina Francavilla, durante o programa ao vivo desta quinta-feira (18), com 15,38% dos votos.

A peoa perdeu ao disputar a preferência do público com Aline Mineiro e Solange Gomes. O público decidiu o destino da participante através da votação online realizada pelo site R7.

(Foto: Divulgação)

Gui Araújo, que era o Fazendeiro escolheu Aline para ocupar o primeiro banquinho, enquanto Rico recebeu mais votos da sede e puxou Dayane para acompanhá-los. Solange Gomes sobrou no Resta Um e completou a formação da Roça.

Por ter o Poder da Chama Amarela, Dynho salvou a participante Dayane da Roça e colocou Valentina no lugar. Com o Poder da Chama Vermelha, MC Gui deu imunidade à Valentina de ser vetada da Prova do Fazendeiro.

Solange Gomes então vetou Aline Mineiro da atividade. Valentina ainda teve a oportunidade de conseguir o Chapéu mas perdeu para Rico, que é o novo fazendeiro.

A eliminação de Valentina continuou repercutindo entre os participantes do reality. A participante Solange disse a frase “provou do próprio veneno” se referindo à participante eliminada.

"A menina não dá um sorriso. Fica o tempo todo arquitetando. ARQUITETOU TANTO QUE EU VOLTEI DA ROÇA, RICO FAZENDEIRO E VALENTINA SAIU. PROVOU DO PROPIO VENENO." (Solange) #AFazenda #EliminaçãoAfazenda pic.twitter.com/68lZvmT90G

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 19, 2021

O assunto da jaqueta rasgada pela participante Dayane entra em debate na casa.

Bil diz que Valentina não compactuou com a facada. E Sthe está PISTOLA #EliminaçãoAFazenda

pic.twitter.com/0vG5L8SCbH

— DANTAS (@Dantinhas) November 19, 2021

Rico conversa a respeito das atitudes de Dayane, incluindo o episódio da jaqueta. O Youtuber sugeriu a outra participante que Valentina fingiu não ver.

Em conversa com aline, rico fala que Valentina colocou um tampão na cara para não ver as coisas de Dayane #AFazenda pic.twitter.com/azQZG3zyCf

— bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) November 19, 2021

Após ser eliminada, Valentina foi questionada a respeito de polêmicas que aconteceram dentro da casa. A atriz em alguns momentos pareceu constrangida e tentou evitar algumas perguntas.

A VERGONHA ALHEIA DA VALENTINA. #AFazenda #EliminaçãoAfazenda pic.twitter.com/daIUe2Y39f

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 19, 2021

A própria Valentina reconhecendo que foi falsa com o Rico sobre o casaco. #Afazenda #EliminaçãoAfazenda pic.twitter.com/WLE2CnSYWE

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 19, 2021

A Participante Dayane Mello deixou uma mensagem para Valentina. “Você foi essencial para a minha experiência aqui na ‘Fazenda 13’. Você é uma mulher muito inteligente, muito abençoada”, falou a modelo.

Mensagem da Day para a @valentina_real🥺🤍 #DayAndFarm pic.twitter.com/8PaYvTiJpw

— Dayane Mello 🍷 (@daymelloreal) November 19, 2021

Enquanto alguns lamentam, outros comemoraram a saída da atriz do reality. Fãs do reality comentaram a eliminação da participante nas redes sociais.

Veja repercussão:

Agora vamos deixar tudo preto e branco galera 🤝

.

.

.

O Bil Galisteu Valentina Lidi Lucas Selfie Rico Aline Sol #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/hFPc2S13A6

— 👽 Eduarda  👽 (@duda23gomes) November 19, 2021

Se a Valentina tivesse voltado, duvido que ela teria pedido desculpa. Cobra caninana 🐍 #EliminaçãoAFazenda /carelli pic.twitter.com/1bZSqnEttC

— Bruna Melo (@brumeloaraujo) November 19, 2021

Valentina foi a grande eliminada da noite #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/fQTPh5841m

— F҉ R҉ A҉ N҉ C҉ I҉ S҉ C҉ O҉ H҉ É L҉ I҉ O҉  (@HeliuZim) November 19, 2021

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

