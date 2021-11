Avalie o post

Conforme polícia, homem assaltou mototaxista e atirou contra população

Manaus – Após assaltar um mototaxista, um homem até um momento não identificado, foi morto ao trocar tiros com policiais militares. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (19) na comunidade Rio Piorini, bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus.

As 15ª e 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e informaram que o suspeito parou um mototaxista fingindo que ia pedir uma corrida. Ao perguntar o valor da viagem, o homem sacou uma arma e mandou o mototaxista deitar no chão.

Suspeito foi levado ao SPA Galiléia mas não resistiu (Foto: Divulgação)

Segundo os policiais militares, após roubar todos os pertences do homem, o criminoso fugiu. A vítima então chamou outros mototaxistas e acionou a Polícia Militar. Algumas pessoas que testemunharam tudo ficaram olhando para onde o suspeito estava correndo.

O criminoso ainda tentou atirar para dispersar a população e entrou para uma área de mata. Dentro da área de mata o suspeito acabou trocando tiros com os policiais militares e foi atingido com dois disparos. O homem foi levado pelos policiais para o Serviço de Pronto Atendimento de Urgência (SPA) do Galiléia mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O corpo foi levado ao necrotério onde será posteriormente removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o homem sendo socorrido pelos policiais e a voz de testemunhas revoltadas com a situação.

Veja os vídeos:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

