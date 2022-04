Avalie o post

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que o preço médio da gasolina comum subiu a R$ 7,270 na semana entre 17 e 23 de abril. É o maior patamar desde que o órgão começou a divulgar o levantamento semanal de preços, em 2004.

Nos mais de 5 mil postos pesquisados em todo o país, o maior preço encontrado foi de R$ 8,599, e o menor, R$ 6,190.

O recorde anterior para o combustível era de R$ 7,267, registrado na semana entre 13 a 19 de março, após a Petrobras aumentar os preços da gasolina, diesel e GLP para as distribuidoras

O valor do combustível subiu 0,7% em relação ao período anterior, de 10 a 16 de abril, quando ficou em R$ 7,219. Essa foi a segunda alta semanal consecutiva.

De acordo com a agência, o preço do etanol também subiu em relação à semana anterior, e chegou à média de R$ 5,496 o litro em todo o país. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 4,479 o litro, em São Paulo, e o máximo, de R$ 7,699 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul.

A prévia da inflação oficial, divulgada nesta quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 1,73% em abril, maior variação para o mês desde 1995.

O setor de transportes foi o que influenciou no resultado, com alta de 3,43% em relação ao mês anterior. A gasolina teve o maior impacto individual, com aumento de 0,48 ponto percentual.

Fonte: ANP

Fotos: Divulgação

