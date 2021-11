5/5 - (1 vote)

A Secretaria de Seguran√ßa P√ļblica do Amazonas ¬†e a Pol√≠cia Federal apreenderam mais de uma tonelada de drogas, tr√™s armas e prendeu um homem foragido da justi√ßa em Santa Isabel do Rio Negro.

Entre as drogas apreendidas estão cocaína e maconha. Ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o Secret√°rio de Seguran√ßa P√ļblica, Carlos Alberto Mansur, foram apreendidas mais de 4 toneladas de drogas nos √ļltimos 15 dias.

‚ÄúFoi um trabalho longo de intelig√™ncia. A√≠ que a gente pede que a comunidade nos ajude sempre com o 181 e 190. Essas informa√ß√Ķes que chegam para n√≥s s√£o muito importantes‚ÄĚ, contou.

A ação também teve o apoio da Polícia Militar. Segundo a SSP, um grupo criminoso foi identificado, assim como a localização da carga de entorpecentes. As drogas estavam escondidas em uma área de mata e aguardavam para serem enviadas à Manaus, além de outros Estados brasileiros para comercialização.

O homem¬† preso confessou que era respons√°vel pela log√≠stica do material il√≠cito. Outras pessoas foram identificadas e a pol√≠cia segue com as investiga√ß√Ķes para encontrar os respons√°veis pela droga.