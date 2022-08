Técnicos da Polícia Federal realizaram esta semana a inspeção dos códigos-fonte usados nas urnas eletrônicas. As verificações aconteceram na Sala Multiuso no subsolo do edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a última sexta-feira (26).

A abertura dos códigos é uma atividade obrigatória realizada antes das votações, parte das ações do Ciclo de Transparência Eleitoral. Com a inspeção, os profissionais poderão esclarecer dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral com a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE.

De acordo com o site do TSE, a inspeção pela Polícia Federal terá como participantes os delegados Elias Milhomens de Araújo; Ricardo Ruiz Silva e Victor Barbarella Negraes; os peritos Alexandre de Andrade Silva; Auto Tavares da Câmara Júnior; Breno Rangel Borges Marchetti; Fabrício Dantas Bispo; Ivo de Carvalho Peixinho; João Paulo Vieira Almeida; João Vitor de Sá Hauk e Paulo César Hermann Wanner; e os papiloscopistas Erismar Paixão Ribeiro da Silva e Leonardo Costa Rodrigues Alves.

O código-fonte é um conjunto de comandos na linguagem de computadores que dão funcionamento às urnas eletrônicas. O TSE estimula que organizações e entidades públicas fiscalizem o software.

Além da Polícia Federal, o código-fonte das urnas pode ser revisado por representantes técnicos dos partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), das Forças Armadas, de universidades, entre outras instituições. Essa permissão de inspeção das urnas é concedida pela Resolução do TSE nº 23.673/2021.

O post PF começa inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas apareceu primeiro em Portal Você Online.