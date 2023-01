A construtora Progresso Ltda. fará a obra do Parque Gigantes da Floresta, na zona leste de Manaus. O espaço de lazer foi anunciado pelo prefeito David Almeida (Avante) em 2021 e o custo inicial é de R$ 47,7 milhões. O prazo de conclusão é de um ano.

A licitação foi concluída em novembro de 2022. O contrato do Implurb (Instituto Municipal de Planejamento Urbano) com a Progresso foi assinado no dia 29 de dezembro.

O Parque Gigantes da Floresta terá 134 mil metros quadrados e a ideia é reproduzir o ambiente da Floresta Amazônica.

Haverá esculturas de onças com 4,5 metros de altura, jacarés de 3 metros, pirarucu com 35 metros, aves com 7 metros de altura e uma iguana de 19 metros de comprimento por 8 metros de altura.

O parque terá 134,8 mil metros quadrados, com ciclovia e pista de caminhada. Terá estacionamento com 212 vagas para carros e 71 para motos; quadras poliesportivas; quadras de areia; playgrounds; quiosques; playpet; academias ao ar livre; paraciclos; skate park; espaço para zumba e outras manifestações artísticas; torres habitacionais com 180 apartamentos; banheiros; cenários temáticos com brinquedos; e um Caps (Centro de Atendimento Psicossocial).

O post Parque Gigantes da Floresta custará R$ 47,7 milhões e deve ficar pronto em 12 meses apareceu primeiro em Portal Você Online.