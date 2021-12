Avalie o post

Antônio foi preso em flagrante no último dia 17 de novembro pela morte de Myrella Eliza da Costa Lima

Manaus – Antônio Sirlande Coelho da Silva, 28, suspeito de estuprar e matar a enteada Myrella Eliza da Costa Lima, de 11 anos de idade, no município de de Eirunepé (a 1.160 quilômetros a sudoeste de Manaus), foi transferido nesta quinta-feira(2), para um presídio em Manaus. O suspeito foi conduzido por policiais da Polícia Civil do Amazonas.

(Foto: Divulgação)

O juiz de Direito Jean Carlos Pimentel do Santos, respondendo pela Vara Única da Comarca de Eirunepé, autorizou no dia 22 de novembro, a transferência do homem para o Hospital de Custódia da capital. Antônio foi preso em flagrante no último dia 17 de novembro, suspeito de estupro de vulnerável e feminicídio, tendo como vítima uma menina de 13 anos.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva e, posteriormente, o Delegado de Polícia Civil formulou pedido para que fosse autorizada a transferência do investigado para o hospital de custódia de Manaus/AM, tendo em vista que é iminente a sua alta hospitalar e a delegacia não possui estrutura para promover seu atendimento ambulatorial. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) se manifestou favorável à transferência.

“Ressalto que os crimes em apreço foram cometidos com extrema gravidade e crueldade, causando acentuado sentimento de revolta na população local. A repercussão midiática também foi enorme, tendo o caso sido veiculado em vários canais de comunicação. Ademais, é notório que a Delegacia local não tem estrutura para a manter o preso, além das questões de saúde do mesmo, é necessário prezar pela sua segurança, dos demais que estão segregados e dos servidores do órgão, afinal o detento despertou pujante revolta e indignação na população”, escreveu o magistrado em sua decisão, ao autorizar a transferência do preso.

O crime

De acordo com testemunhas que prestaram depoimento na Delegacia de Polícia de Eirunepé, por volta das 10h30 do a dia 17 de novembro, a menina foi vista sendo arrastada pelos cabelos por Antônio e gritando por ajuda. O suspeito ultrapassou uma mureta em um terreno e, no local, teria desferido golpes de faca na menina, que foi encontrada logo depois sem vida. As testemunhas acionaram uma viatura da polícia que passava pelas proximidades.

(Foto: Arquivo pessoal)

Ao encontrar o corpo da adolescente, os policiais acionaram o hospital da cidade, que enviou uma ambulância para removê-lo. Ainda conforme os autos, médicos detectaram que além dos 20 ferimentos a faca, a menina também apresentava sinais de abuso sexual. Antônio Sirlande foi encontrado caído na calçada da residência dele com ferimentos a faca pelo corpo. Ele foi levado primeiro ao hospital da cidade para ser medicado.

Veja vídeo:



