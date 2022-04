Avalie o post

O quadro clínico consiste em hepatite aguda (inflamação do fígado) com enzimas hepáticas acentuadamente elevadas. Muitos pacientes apresentaram sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia e vômitos antes da evolução para a hepatite aguda e icterícia. A maioria dos pacientes não apresentou febre.

Os vírus comuns que causam hepatite viral aguda (vírus da hepatite A, B, C, D e E) não foram identificados em nenhum desses casos. Dezessete crianças necessitaram de transplante de fígado após contraírem a doença.

Ainda de acordo com a OMS, a situação está sendo monitorada e que não é preciso restringir viagens e o comércio do Reino Unido com outros países que têm casos confirmados.

