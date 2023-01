A Seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nesta segunda-feira, 09/01, uma nota em que expressa indignação em relação ao movimento e ações criminosas de depredação do patrimônio público, violência e agressão direta aos centros de exercício dos poderes republicanos.

"A reação às organizações criminosas, que se articularam com o objetivo de tomar de assalto a democracia, vilipendiar o resultado das eleições democraticamente realizadas, é a única trincheira possível de manter as esperanças de manutenção de nossos ideais republicanos, de nossa expectativa de uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa, mais altera", afirma o órgão.

A Ordem cita uma séria de crimes que foram cometidos durante os atos antidemocráticos realizados no último domingo, 08/01, em Brasília, quando houve invasão do Congresso, Palácio do Planalto e STF.

"A OAB/AM torna pública sua indignação e, em defesa da democracia, espera que as instituições democráticas respondam institucionalmente a esses ataques diretos à democracia", finaliza.