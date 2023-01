Após dois meses ocupado por um acampamento de manifestantes que protestaram contra o resultado das últimas eleições e o atual governo Lula, o Comando Militar da Amazônia (CMA), voltou a normalidade no final da tarde desta segunda-feira (9).

As barracas e tendas retiradas devolveram o acesso ao portão principal do quartel general da Amazônia e o seu passeio público, que ficou degradado com o tempo de ocupação, e piorou com a chuva forte de hoje.

Localizado na Avenida Coronel Teixeira, principal via de ligação com a Praia da Ponta Negra, um dos cartões postais da cidade, o acampamento chamou a atenção pela estrutura com geladeira, fogão, gerador elétrico, tanque de água, banheiros químicos, fogões, geladeiras e tendas onde eram servidos churrascos, além de barracas de camping para acomodar famílias.

Toda a estrutura foi desmontada por uma equipe de garis da limpeza pública que levaram mais de duas horas debaixo de chuva para carregar dois caminhões com faixas, placas e outros apetrechos que foram transportados para a lixeira pública e algumas peças colocados num baú de mudanças.

Além dos garis, uma força tarefa integrada por agentes da Secretaria de Segurança Pública, PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Defesa Civil e agentes de trânsito participação da operação de desocupação.

Um micro-ônibus foi usado para transportar cerca de 20 pessoas que estavam no momento em que a força-tarefa chegou para cumprir a ordem de Alexandre de Moraes do STF, por volta das 11h. Houve pouca resistência, com apenas um ou dois gritando gritando palavras de ordem.

A retirada acabou em torno das 16h30 com a saída dos manifestantes, a maioria idosos que foram colocados no coletivo com a ajuda das assistentes sociais da Secretaria Mulher, Assistência Social e Cidadania. Uma senhora ainda passou mal e foi atendida pelos Bombeiros.

Duas patrulhas da PM continuaram no local de plantão e um gradil de ferro foi colocado na frente do QG do Exército para evitar nova ocupação na área.

