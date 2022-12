Tatiane Cordeiro Lima, 39, morreu em um grave acidente de carro na madrugada deste sábado (31), véspera de Ano Novo, na avenida Torquato Tapajós.

A vítima dirigia o veículo modelo Prisma, de placa OAI-0181, quando perdeu o controle do veículo e atingiu uma placa de publicidade e um poste de energia. Tatiane ficou presa às ferragens e foi retirada por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Outras duas pessoas identificadas como Maria Luiza e Keila Martins estavam no carro no momento do acidente e foram socorridas para o Hospital 28 de Agosto.