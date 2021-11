Avalie o post

Brasil — Um vídeo que circula nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (12), mostra uma situação inusitada que ocorreu dentro de um ônibus. Uma mulher flagra marido aos beijos com a própria amiga.

De acordo com informações preliminares, a mulher estaria saindo do serviço mais cedo e pegou um ônibus diferente do que é o de costume. Ao entrar no transporte coletivo, ela avista o marido aos beijos com a amante e quando se aproxima, identifica ser a própria amiga.

Nas imagens registradas por passageiros, é possível ver que a mulher faz o maior barraco com a amiga ”talarica” e o marido após o flagrante da traição, mas é escorraçada pelos próprios passageiros ao fazer um comentário racista durante o desabafo eufórico.

Os próprios passageiros revoltados com as palavras racistas da mulher, obrigaram ela a descer do veículo.

