Brasil – Nesta quinta-feira (11), o cozinheiro Roger Fernandes faleceu, aos 30 anos. Familiares e amigos lamentaram nas redes sociais a morte, que ainda não teve a causa divulgada. Ele participou da quarta temporada do reality show “Masterchef” Brasil, em 2017.



Roger morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele também fez faculdade de Direito e trabalhou como produtor de eventos e DJ na cidade gaúcha.

Amigos e familiares e ex-participantes do programa de televisão lamentaram a morte do cozinheiro nas redes sociais. Em breve, mais informações.

