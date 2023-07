Se você nunca passou por uma experiência negativa durante um tratamento odontológico, com certeza já ouviu falar de alguém que treme só de ouvir falar em dentista. O medo ou até fobia de ir ao consultório desse especialista é mais comum do que se imagina, especialmente diante de um trauma na infância. Para ajudar pacientes a lidarem com esse problema, o cirurgião-dentista Marcelo de Sá conta com os benefícios da sedação consciente.

Usada na odontologia desde 1844 e homologada pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em 2004, a técnica tem o intuito de auxiliar o paciente a ter maior estado de relaxamento, controle de ansiedade e aumento no limiar de dor, de acordo com o cirurgião-dentista, que é especialista em estética dental e reabilitação oral, sendo referência na Região Norte.

Marcelo destaca que, ainda que a maioria dos procedimentos odontológicos não cause sensações físicas incômodas, há casos de pacientes que possuem síndrome de pânico só de sentar na cadeira de um dentista, o que acaba prejudicando a saúde oral.

“Uma das minhas pacientes morava em um lugar remoto na infância, onde o atendimento odontológico era muito precário e acabou lhe rendendo traumas. Ao longo de sua vida, ela não conseguia receber nenhum tratamento dentário, porque tinha ataques de pânico e hiperventilação. Quando ela me procurou para um implante dentário, apresentei a sedação consciente. Em menos de cinco minutos, ela ficou sedada, chegando até a dormir, e foi possível realizar a cirurgia. Hoje, ela se mostra super agradecida e contente pelo fato de conseguir mastigar e ter a autoestima devolvida graças ao uso do método”, detalha.

Indicada para crianças e adultos, principalmente pacientes com deficiências, a sedação consciente é considerada a melhor técnica de analgesia, de acordo com o especialista, pois, em menos de cinco minutos, o paciente já se encontra totalmente relaxado. Além disso, no período de um a cinco minutos, ele tem sua reversão ao estado normal, podendo até mesmo ir para casa dirigindo.

“Essa é a solução pra quem tem alguma questão que impede de receber um tratamento de alto padrão. Baseada na inalação de uma mistura dos gases oxigênio e óxido nitroso pelo paciente, a sedação consciente garante a mínima diminuição da consciência. Durante todo o procedimento odontológico, o paciente mantém a respiração por seus próprios meios e responde adequadamente aos estímulos físicos e verbais, o que proporciona conforto, tranquilidade e segurança no atendimento”, explica.

Vantagens da Técnica

Em seu consultório, Marcelo faz questão de usar as melhores tecnologias e técnicas para garantir mais precisão e agilidade e reduzir o desconforto dos pacientes durante os tratamentos dentários. De acordo com o cirurgião-dentista – que compartilha diversos ensinamentos sobre a área em seu perfil no Instagram (@dr.marcelodesa) e possui o aparelho de sedação mais avançado do mercado de trabalho –, a sedação consciente tem ajudado diversas pessoas que o procuram, principalmente quem possui hipersensibilidade até para uma simples limpeza.

“Sem medo, sem pânico, sem dor. Com a sedação consciente, o profissional tem mais liberdade para executar os procedimentos. A sedação permite ao paciente fazer o tratamento com segurança e mais qualidade. É um procedimento simples, rápido e tranquilo”, enfatiza.