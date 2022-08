O uso de medicamentos voltados para o emagrecimento e os que causam o ganho de peso será o tema de uma aula totalmente gratuita ministrada pelo médico Fellipe Savioli para profissionais da área de saúde na noite desta quinta-feira (25). A aula será online e as inscrições podem ser feitas pelo site https://typebot.io/aulagratuita-drfelipesavioli.

Fellipe Savioli é uma das principais autoridades do tema no País. Ele foi eleito profissional do ano em Saúde, em 2021, pelo Prêmio Quality Brasil, é professor da pós-graduação de nutrologia do Hospital Albert Einstein, médico revisor do Journal of Clinical Medicine Research (New York, Estados Unidos) e mestre em Ciências da Saúde Aplicada ao Esporte e à Atividade Física na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O tema da aula, que vai acontecer às 20h (no horário de Manaus) será “Medicações que causam ganho de peso”.