A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), fez uma interdição emergencial em um trecho da rua Yanomami, no conjunto Manoa, na zona Norte, para a realização de drenagem e implantação de canaletas no entorno da via.

Cerca de 15 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado. Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e têm previsão de duração de até 20 dias.

O local interditado da rua Yanomami compreende o trecho entre a avenida Francisco Queiroz e rua Pascoal Ranieri Mazzilli.

Agentes de trânsito e fiscais de transportes do IMMU estão fazendo rondas para orientar os motoristas e informar sobre os desvios realizados pela prefeitura.

Desvios de transportes

As linhas A032, 034, 051, A301, 304, 315, A328, 443 e A456 seguem normalmente até a avenida Francisco Queiroz, depois seguem pela rua Shalom, rua Pascoal Ranieri Mazzilli e depois o itinerário normal.

As linhas A030, 055, A317, 329, 454 e 458 vão seguir até a avenida Francisco Queiroz, depois a rua São Miguel, rua Pascoal Ranieri Mazzilli, rua São Marcos, rua Monte Horebe e segue o itinerário.

O IMMU reforça que o local está sinalizado e pede que os motoristas se programem e sigam outras opções de rota em direção ao Centro e também para o sentido bairro.

