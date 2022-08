O Amazonas ganhou uma nova conexão internacional com os Estados Unidos, dessa vez pela GOL Linhas Aéreas. A partir de dezembro, a companhia vai retomar o voo Manaus e Miami, na Flórida, um dos principais destinos de turistas brasileiros na América do Norte.

A GOL retomou seus voos para os Estados Unidos em maio, com saídas semanais de Brasília (DF). Mas, a partir de dezembro, a empresa descentraliza a operação e passa a funcionar em Manaus, com dois voos semanais diretos de ida e volta, com previsão de início para 17 de dezembro.

Para o governador Wilson Lima, o anúncio da empresa é uma demonstração de que o Estado possui estrutura sólida para receber esse tipo de serviço e uma resposta ao trabalho realizado pelo governo para atrair os operadores.

“É a coroação de um trabalho que estamos fazendo de reforçar o turismo após as perdas sentidas com a pandemia de Covid. Estamos investindo mais de R$ 60 milhões em infraestrutura, criamos incentivos para a expansão do mercado aéreo no interior e a criação desses voos regulares pelas empresas torna o Amazonas um destino mais acessível e atraente aos olhos dos turistas”, disse.

Azul

Na semana passada, a Azul Linhas Aéreas confirmou a abertura de um voo internacional a partir do Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, a o início da operação de voos regulares entre a capital e seis cidades do interior do Amazonas. A operação internacional começa em dezembro, com o aeroporto de Fort Lauderdale, no estado da Flórida, e as viagens ocorrerão três vezes por semana.

De acordo com a GOL, a rota Manaus-Miami terá voos sem escala, com capacidade de 176 passageiros. Às quartas-feiras e aos sábados, a partir de 17/12, o voo G3 7638 parte da capital do Amazonas às 12h30 e aterrissa em Miami às 17h25 (horário local). A volta, nos mesmos dias, acontece às 19h00 (voo G3 7639), com pouso em Manaus previsto para à 1h55 do dia seguinte.

“Enquanto os voos da GOL para a Miami e Orlando, a partir de Brasília, favorecem os Clientes em voos de conexão provenientes sobretudo de Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont, RIOgaleão, Salvador, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, que podem realizar toda a jornada de viagem rumo à Flórida em um único dia, essa nova rota para Miami que inicia em dezembro irá contemplar amplamente os passageiros do Amazonas e estados vizinhos que embarcam para os EUA, assim como os americanos e outros cidadãos da América do Norte com destino a essa consagrada região turística e de negócios no País”, destaca Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Miami

Miami é o principal centro de distribuição nos EUA para voos oriundos da América Latina. A partir desse ponto, os clientes da GOL originários do Amazonas terão rápidas oportunidades de conexões para destinos importantes como Orlando, Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Boston, Washington, Las Vegas, Houston e Atlanta, entre outros, em voos operados pela American Airlines, companhia com a qual a GOL mantém aliança.

Segundo a empresa, toda a conectividade representada por Miami também facilita o fluxo de turistas e de viajantes a negócios que desejam conhecer as atrações naturais únicas que existem na Amazônia, reaproximando a América do Norte a essa região em voos sem escalas para o Brasil.