A entrevista do “Jornal Nacional” (TV Globo) com o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite de hoje (25), rendeu 31,3 pontos de audiência na Grande São Paulo, termômetro do mercado e do ibope. A emissora carioca teve 4,5 vezes mais audiência do que o SBT, segunda colocada no ibope, mas os números ficaram abaixo da entrevista realizada com o candidato Jair Bolsonaro (PL), na segunda (22) – que teve pico de 37 pontos, contra 33,8 de Lula.

De acordo com os dados prévios de audiência, a participação de Lula no Jornal Nacional teve 31,4 pontos de média em sua faixa horária de exibição, das 20h31 às 21h12, garantindo a sintonia de 46,1% dos televisores ligados na região.

O pico de ibope da entrevista foi registrado às 21h10, momento em que a Globo anotava 33,8 pontos na medição minuto a minuto, que poderá sofrer alterações no dado consolidado divulgado no início da tarde desta sexta-feira (26).

O índice obtido pelo candidato do PT, no entanto, foi menor do que o da entrevista de Jair Bolsonaro: na segunda-feira (22), a sabatina com o presidenciável do Partido Liberal teve média de 32,7 pontos e foi sintonizada por 46,7% dos aparelhos de TV da Grande São Paulo, com um pico de 37 pontos — o maior índice de todos os programas de televisão na região no ano de 2022.

Na edição de terça (23), Ciro Gomes anotou média de 28,3, com a sintonia de 40,8% dos televisores da metrópole e um pico de 31 pontos.

Tal qual aconteceu nas demais entrevistas promovidas pelo noticioso, a presença de Lula turbinou os índices do Jornal Nacional de maneira considerável. O telejornal da Globo cresceu 25% na comparação com as últimas quatro quintas-feiras e foi sintonizado por dois milhões e 344 mil lares apenas na principal cidade do país, tendo mais ibope do que a soma de todas as outras redes de televisão.