O candidato ao Senado Sergio Moro (União Brasil-PR) disse que o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “mentiu descaradamente” e “não respondeu às perguntas” na entrevista ao “Jornal Nacional”, nesta quinta-feira (25).

O ex- juiz, responsável por julgar e condenar o petista à prisão, afirmou que a sabatina foi “parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato”.

Após Lula citar a Petrobras e a Operação Lava-Jato, Moro declarou que ele “não explicou a roubalheira” e ironizou: “O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem seu conhecimento?”.

Em seguida, ele comparou as falas do ex-presidente a uma famosa frase do ex-governador de São Paulo Paulo Maluf (PP-SP), de “rouba, mas faz” e classificou a atitude como “Malufou”.

Lula não explicou a roubalheira, desviou da pergunta. O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem o seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca.

