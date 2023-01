O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viajará nesta terça-feira a Santos para participar do velório de Pelé, falecido na quinta-feira aos 82 anos, informou um comunicado oficial.

Será a primeira agenda oficial do novo governante nacional neste seu retorno à Presidência para o terceiro mandato.

Lula "prestará seu respeito e homenagem a Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, e solidariedade para sua família" às 9h nesta terça-feira, pouco antes do fim do velório do ex-jogador na Vila Belmiro, estádio do Santos.

