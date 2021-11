Avalie o post

Manaus – Na noite desta quinta-feira (11), um jovem identificado como Rhudan Gonçalves Lopes foi executado na Praça do Leme, localizada na Estrada da Estanave, no bairro Compensa 2, zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com informações de testemunhas, um intenso tiroteio ocorria no local, quando o adolescente foi atingido com um tiro na cabeça.







Um outro homem, identificado como Rafael da Costa Protázio, de 28 anos, também ficou ferido durante a ação criminosa. Ele foi atingido com um tiro no braço direito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer o homem.

De acordo com informações repassadas por populares, Rafael é ex-presidiário, e pode ter sido alvo da troca de tiros.



O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo de Rhudan. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.





Fonte