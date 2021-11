Avalie o post

Amazonas – Uma jovem identificada como Vanuza de Almeida Santos, de 22 anos, foi presa no momento em que tentava transportar drogas armazenadas em pedaços de carne para dentro da carceragem da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu na última terça-feira (09/11)

De acordo com o delegado Renato Simões, titular da 77ª DIP, a prisão aconteceu no saguão da delegacia, no momento em que os policiais realizavam revistas para inspecionar os alimentos levados por familiares para os detentos custodiados no local.

“Durante a inspeção no alimento levado por Vanuza, verificamos que haviam substâncias entorpecentes dentro de pedaços de carne, ocasião em que ela foi autuada em flagrante por tráfico. Ela alegou que estava levando as drogas para serem utilizadas por seu irmão e demais detentos”, informou Simões.

Vanuza responderá por tráfico de drogas, e permanecerá custodiada na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.



