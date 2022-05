Avalie o post

Manaus (AM)- O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) prorrogou até sexta-feira (13) as inscrições para 500 vagas no Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) no interior do estado.

As inscrições podem ser feitas das 8h às 15h, nas Unidades Operacionais do CBMAM em Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Rio Preto da Eva, Humaitá, Presidente Figueiredo, Iranduba, Novo Airão, Tefé e Tabatinga.

Em cada município são oferecidas ao todo 50 vagas, das quais 46 são para crianças de 8 a 12 anos, e 4 reservadas para adolescentes de 13 a 15 anos com renda mensal familiar de até dois salários mínimos.

Em caso de não preenchimento das vagas pelo critério de renda, elas serão disponibilizadas para alunos com renda familiar superior a dois salários mínimos.

As vagas oferecidas se destinam a crianças e adolescentes, estudantes da rede regular de ensino público/privado.

“Os alunos matriculados irão compor a turma do Programa Educacional Bombeiro Mirim no período matutino, portanto deverão frequentar a escola em período que não coincida com o horário do programa”, explicou o coronel Orleilso Ximenes Muniz, comandante-geral do CBMAM.

Os bombeiros mirins vão participar do projeto nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h15 às 11h15.

Estão previstas, no conteúdo programático curricular, aulas de história dos bombeiros e Defesa Civil, educação física, noções de salvamento aquático, noções de combate a incêndio, noções de salvamento em altura, noções de primeiros socorros, estudo e prática Bombeiro Militar – Ordem Unida, ética e cidadania, Estatuto da Criança e do Adolescente.

O conteúdo formativo compreende ainda educação em saúde, musicalidade, noções de educação ambiental, noções de educação no trânsito, prevenção e combate ao uso de drogas, além de palestras, formaturas, filmes, recreação, atividades culturais e passeios.

