Avalie o post

Manaus (AM)- Hélio Ramalho Leal, de 37 anos está desaparecido desde o domingo (8) por volta das 15h, quando saiu da casa de sua companheira, na rua B, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Helen Ramalho de Lima, 42, informou que, no domingo, seu irmão foi visitar a namorada naquela localidade.

O homem saiu informando que iria para casa e desde então, a família procura por ele. No dia em que desapareceu, Hélio trajava uma blusa amarela, bermuda jeans, sandália de cor preta e boné de cor amarela. Ele tem uma tatuagem no ombro direito, com o desenho de um dragão.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Deops, solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Hélio.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Hélio que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

FOTO: Divulgação/PC-AM

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

source