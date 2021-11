Avalie o post

Brasil – Um homem, 39 anos, morreu, na tarde desta quarta-feira (10/11), após uma queda de 30 metros na Cachoeira Azul, na Morada dos Pássaros, em Brazlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), ele foi identificado como Rafael Santana.

Rafael não resistiu aos ferimentos e teve a morte declarada no local. A equipe dos bombeiros atendeu a ocorrência por volta de 14h41, com três viaturas e 13 militares.

O CBMDF resgatou o corpo e conseguiu levá-lo para a parte superior da grota da Cachoeira Azul. Até o momento, não se sabe a causa do acidente.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai investigar o caso.

* Com informações do Correio Braziliense

Fonte