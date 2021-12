Avalie o post

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam, no início da manhã deste sábado (04/12), uma ocorrência de invasão a uma unidade federal de educação, situada no bairro São José Operário, zona leste da capital. Na ação, o suspeito de 32 anos que tentou invadir a unidade, foi alvejado com um disparo de arma de fogo, mas não corre risco de morte.

Por volta das 6h20 de hoje, a equipe militar na viatura 7134, recebeu acionamento do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), para averiguar uma ocorrência de vítima lesionada por disparo de arma de fogo, no campus de uma instituição federal de ensino, localizada na avenida Cosme Ferreira, no referido bairro São José Operário.

Os policiais foram ao local, onde encontraram um indivíduo, que havia invadido as dependências da unidade educacional, mas ignorou as ordens do vigilante, partindo na sua direção para agredi-lo com uma arma branca tipo faca peixeira. Nesse instante, segundo o profissional, foi ordenado que ele parasse, mas na negativa do suspeito, efetuou um disparo contra o agressor, alvejando-o na perna e cessando a injusta agressão.

O Serviço Móvel de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado, realizando os primeiros socorros ao indivíduo, que foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Dr. Platão Araújo, onde ficou na custódia da unidade. No local, o gerente da empresa de segurança responsável pela unidade, comprometeu-se a levar o autor do disparo ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para o registro da ocorrência.

