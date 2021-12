Avalie o post

Manaus – Duas mulheres foram assaltadas em uma parada de ônibus na Avenida Cristã, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos.

(Foto: Reprodução)

Nas imagens é possível ver que a dupla chega de moto. O passageiro desce do garupa e inicia a ação enquanto o condutor aguarda. O criminoso recolhe os pertences da vítimas sob ameaça. Uma das mulheres parece tentar impedir que algo seja levado, mas o suspeito ignora.

O homem sobe na moto e foge junto com o comparsa.

(Foto: Divulgação)

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

