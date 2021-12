Avalie o post

No último sábado a Catedral Metropolitana de Manaus anunciou o resultado oficial do Concurso Prêmio Imaculada, que é uma edição especial na área da arte, cultura, educação e dos direitos humanos, incentivada e promovida pela Arquidiocese de Manaus por meio da Catedral. Nesta primeira edição, o Prêmio Imaculada fez a escolha do Hino da Padroeira do Estado do Amazonas e da Arquidiocese de Manaus.



Segundo Pe. Hudson Ribeiro, pároco da Catedral, foi uma imensa alegria poder convocar os compositores e artistas de modo geral, sobretudo os que fazem parte das paróquias e áreas missionárias da arquidiocese, a participarem e terem a oportunidade de deixarem seu nome registrado na história ao compor o hino oficial da Arquidiocese de Manaus e da padroeira do Amazonas N. Sra. da Conceição que, após mais de 300 anos de existência, terá finalmente seu próprio hino. As compositoras vencedoras foram: Rauciele Gama de Souza e Eliana Gama de Souza.



A compositora Rauciele Gama relatou o processo de composição da canção. A premiação foi no valor de cinco mil reais juntamente com o troféu exclusivo que as compositoras receberam.



Confira a canção vencedora:

