Internautas especulam que Lula teria dito a Lira “nunca teria vencido as eleições”. Para apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, o vídeo é uma confissão de Lula sobre ter fraudado as eleições.

Durante cerimônia de posse neste domingo (01) no Congresso Nacional, em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixou escapar no microfone uma conversa pessoal que tinha com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

Sem se dar conta de que estava com o microfone na sua frente, Lula desabafou: …”É, rapaz. Nunca que eu ia ganhar a eleição”….

A situação chamou a atenção e o petista afastou rapidamente o microfone, sendo observado por Lira com um sorriso.

O vídeo com o momento foi reproduzido pelo site Metrópoles e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (2), internautas repercutiram o vídeo de Lula em que o político diz a Arthur Lira. Para apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vídeo é uma confissão de Lula sobre ter fraudado as eleições de 2022.

“O Lira riu e ficou procurando na plateia alguém que tenha ouvido o ladrão confessar o crime, e parece que encontrou e retribuiu com um sorriso… Mas Deus está cuidando de tudo, porque ele tudo sabe, tudo vê e não dorme. Vamos aguardar…”, escreveu um internauta.

Assista:

