Consultas e acompanhamentos nas áreas trabalhistas, cível, de família, entre outras, serão realizados até 10 de dezembro deste ano

Manaus – Moradores de Manaus podem contar com atendimento jurídico gratuito ofertado pela Faculdade Martha Falcão Wyden, por meio do Escritório de Assistência Jurídica (Esaj). Consultas e acompanhamentos nas áreas trabalhistas, cível, de família, entre outras, serão realizados pela instituição até o dia 10 de dezembro deste ano.

O serviço gratuito estará disponível até para as eventuais ocorrências advindas da semana de promoções da Black Friday, em que o número de reclamações no período multiplica bem como o percentual de pessoas lesadas no consumo de comércio ou serviço. As promoções ocorrem na última semana deste mês.

Faculdade disponibiliza consultas e ajuizamentos de ações para população de Manaus (Foto: Divulgação / Stock)

Segundo o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Martha Falcão Wyden, professor Guilherme Tomizawa, os integrantes do escritório, formado por docentes da instituição e finalistas do curso de Direito, realizam os atendimentos de segunda à sexta-feira (das 8h às 12h, 14h às 17h), na sede da própria faculdade, localizada na Rua Natal, nº 300, bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade.

“Estamos de volta prestando serviços de consulta, ajuizamento e acompanhamento de ações, para a sociedade de Manaus. Então, se você tem uma dúvida jurídica na área cível, familiar, trabalhista, previdenciária, ambiental, ou no que diz respeito ao direito do consumidor, venha conversar com a gente”, disse o professor Guilherme.

Para participar das consultas jurídicas gratuitas, é necessário ligar para o telefone (92) 2121-0938 e agendar o atendimento na sede da instituição.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

