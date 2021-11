Avalie o post

Durante a ação criminosa houve troca de tiros e um homem ficou ferido

Tefé – Dois homens invadiram uma agencia bancária na Rua Getúlio Vargas, no Centro de Tefé (distante 521 km de Manaus), na tarde desta sexta-feira (12). Durante a ação criminosa um homem, não identificado, ficou ferido ao ser atingido por uma arma branca.

Seguranças do local tentaram impedir o roubo mas houve uma troca de tiros (Foto: Divulgação)

Segundo informações da polícia, a dupla entrou na agência armada, no momento em que uma das vítimas iria fazer um depósito, e anunciaram o assalto.

Seguranças do local, ao perceberem a movimentação suspeita, tentaram impedir o roubo, mas os criminosos reagiram. Houve troca de tiros no local.

Os criminosos atingiram um outro homem com um golpe na cabeça, de arma branca, no momento da fuga. A vítima recebeu atendimento médico no local.

Eles fugiram com o dinheiro de uma das vítimas. A dupla ainda não foi identificada.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

