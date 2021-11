Avalie o post

Veículo em alta velocidade por pouco não atingiu clientes de estabelecimento na vila indiana de Khammam

Índia – Um motoqueiro invadiu uma loja de roupas na vila indiana de Khammam e acabou arremessado para trás de um balcão. O momento chocante foi captado por uma câmera de segurança do local.

Felizmente, clientes que estavam no estabelecimento conseguiram se afastar do véiculo fora de controle.

Motoqueiro foi arremessado sobre balcão de loja na Índia após freios do veículo falharem. (Foto: Reprodução / Youtube)

O rapaz que conduzia a moto também conseguiu sair ileso do incidente.

De acordo com o canal NDTV India, policiais foram chamados até a cena da ocorrência, onde apreenderam a moto para averiguação.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte