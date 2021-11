Avalie o post

Mundo – Os Estados Unidos anunciaram acusações criminais nesta quinta-feira (18) contra dois iranianos que acusam de lançar uma campanha de desinformação cibernética para se intrometer na eleição presidencial de 2020 que teve como alvo eleitores, bem como membros eleitos do Congresso e uma empresa de mídia dos EUA.

O Tesouro dos EUA também anunciou que estava impondo sanções a seis iranianos e um grupo iraniano por tentar influenciar as eleições de 2020 nos EUA.

Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi, 24, e Sajjad Kashian 27, são acusados de obter informações de voto confidenciais dos EUA de pelo menos um site de eleições estaduais e conspirar com outros para semear desinformação para tentar minar a confiança dos americanos na integridade da eleição.

Policiais dos EUA disseram a repórteres na quinta-feira que não tinham evidências que sugerissem que qualquer atividade de hacking alegada teve impacto nos resultados eleitorais.

A acusação alega que os hackers iranianos obtiveram acesso a uma rede de computadores de uma empresa de mídia norte-americana não identificada em uma conspiração para disseminar falsas alegações sobre a eleição, mas sua trama foi frustrada pela intervenção do FBI e da empresa, que a acusação não identificou pelo nome.

Usando redes sociais

Como parte de sua suposta conspiração, eles também enviaram mensagens no Facebook alegando ser um grupo de voluntários do grupo Proud Boys de extrema direita para membros republicanos do Congresso e membros da campanha do então presidente Donald Trump, alega a acusação.

Ele também alega que eles tentaram acessar dados de registro eleitoral de 11 sites estaduais e, em um caso, conseguiram baixar dados de um site estadual que continha informações sobre 100.000 de seus eleitores registrados.

“Esta acusação detalha como dois atores baseados no Irã travaram uma campanha coordenada e direcionada para erodir a confiança na integridade do sistema eleitoral dos EUA e semear a discórdia entre os americanos”, disse o procurador-geral adjunto Matthew G. Olsen da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça .

As suspeitas dos EUA sobre a interferência iraniana nas eleições presidenciais de 2020 surgiram em outubro do ano passado.

Duas semanas antes da eleição de novembro, altos funcionários da inteligência na administração Trump alegaram que tanto a Rússia quanto o Irã estavam tentando interferir na eleição e obtiveram acesso a alguns dados de registro eleitoral dos EUA.

Alguns eleitores relataram ter recebido e-mails supostamente dos Proud Boys, um clube autoproclamado de “chauvinistas ocidentais” que, desde então, estão sob escrutínio depois que alguns de seus membros participaram de um motim de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos.

Embora o engano dos Proud Boys fosse conhecido anteriormente, os detalhes sobre os esforços dos hackers para invadir uma empresa de mídia não foram divulgados até a revelação da acusação na quinta-feira.

De acordo com documentos judiciais, os hackers esperavam alavancar seu acesso à empresa de mídia para espalhar desinformação sobre a eleição. Mas o FBI havia alertado a empresa vitimada, ajudando-a a expulsar os hackers.

Autoridades dos EUA e especialistas em segurança eleitoral há muito temem esse tipo de ataque cibernético depois de uma série de incidentes semelhantes ocorridos nos últimos dois anos na Europa Oriental.

Ameaça e crise nuclear

Nesta última quarta-feira (17/11), os Estados Unidos e seus aliados do Golfo Pérsico enviaram uma advertência conjunta ao Irã, a quem acusam de “provocar uma crise nuclear” e desestabilizar o Oriente Médio.

“Todos os participantes instaram o novo governo iraniano a aproveitar a oportunidade diplomática”, vinculada às negociações em Viena, e a honrar o acordo nuclear do Irã “para prevenir conflitos e crises”, diz a declaração conjunta emitida por Washington e o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), após uma reunião em Riade, na Arábia Saudita.

As negociações indiretas entre americanos e iranianos devem ser retomadas no fim de novembro, com o objetivo de reviver o acordo de 2015, desenhado para que Teerã não consiga ter acesso à bomba atômica e do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018. Em represália, o Irã passou a violar os limites de seu programa nuclear estabelecidos no acordo.

Os representantes de Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Omã e Kuwait condenaram as “políticas agressivas e perigosas” atribuídas a Teerã, incluída “a proliferação e o uso direto de mísseis balísticos avançados” e drones.

“O apoio do Irã a milícias armadas em toda a região e seu programa de mísseis balísticos representam uma clara ameaça para a segurança e a estabilidade”, advertiram.

Os países citados do Golfo Pérsico “informaram” Washington sobre “os seus esforços para construir canais diplomáticos efetivos com o Irã” para promover uma redução das tensões, com o apoio de uma dissuasão militar americana.

