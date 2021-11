Avalie o post

Mundo – A cantora Sophia Urista, da banda Brass Against, se pronunciou sobre o polêmico incidente onde convidou um fã no palco e urinou no rosto dele durante show no festival Welcome to Rockville na última sexta-feira (12).

Ela está sendo investigada pela polícia da cidade do evento sob acusação de atentado ao pudor, publicou uma nota nas redes sociais para se desculpar pela atitude inesperada.

“Eu sempre forcei os limites na música e no palco. Naquela noite, eu fui longe demais. Amo minha família, a banda e os fãs mais do que tudo e sei que alguns ficaram magoados ou ofendidos com o que fiz. Peço desculpas a eles e quero que saibam que não tive a intenção de magoá-los”, escreveu. “Eu não sou um artista de chocar. Sempre quero colocar a música em primeiro lugar. Sou grata por todo seu amor e apoio contínuo”.

Antes de convidar o fã ao palco, a cantora explicou que estava com vontade de ir ao banheiro, mas não queria deixar o show para fazer isso. “Eu tenho uma fantasia de mijar na boca de alguém”, contou ao público antes de pedir por um “voluntário”. O homem que subiu ao palco teria demonstrado interesse e foi chamado depois.

