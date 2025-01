O início do ano traz consigo algumas despesas extras, principalmente para aqueles que têm filhos em idade escolar. A compra de materiais didáticos e complementares – como cadernos, fichários, canetas, livros e mochilas – são exemplos disso. Pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro, realizada em dezembro de 2024, indica que 91% dos brasileiros que têm filhos são responsáveis por essas despesas, e para 85% deles, essas compras impactam as finanças familiares de maneira significativa.

Para auxiliar os colaboradores com filhos estudantes, o Sabin Diagnóstico e Saúde tem o programa de material escolar, que oferece descontos exclusivos em papelarias da região. De acordo com Marly Vidal, diretora Administrativa e de Pessoas do Grupo Sabin, a empresa negociou os melhores descontos para disponibilizar um voucher para que o colaborador realize as compras e opte por pagar o valor total em até quatro parcelas, sem juros, descontadas no contracheque.

“O programa de Material Escolar do Sabin é uma iniciativa estratégica que reforça o compromisso com o bem-estar financeiro dos colaboradores. Por meio de parcerias com papelarias, a iniciativa oferece condições especiais para a aquisição de materiais escolares para os filhos dos colaboradores, criando uma solução prática e econômica para um período tradicionalmente oneroso”, salienta Marly.

Nacionalmente, o programa do Sabin existe há 17 anos, visando o bem-estar e a saúde financeira dos colaboradores. Há 10 anos na empresa, a enfermeira Leila Daniela Brito – que é mãe de Ana Beatriz, 9 anos, e João Pedro, 5 anos – destaca a importância do programa. “Há 2 anos, realizo a compra dos materiais escolares dos meus filhos com o benefício do Sabin. O programa reduz o estresse e as preocupações financeiras relacionadas ao início do ano letivo, além de proporcionar uma compra mais planejada e consciente, contribuindo para a saúde financeira da minha família”, destaca.

A colaboradora também salienta que “iniciativas como essa contribuem para um ambiente de trabalho mais positivo, onde os colaboradores se sentem valorizados e apoiados”.

O post Empresa apoia colaboradores para comprar material escolar com desconto apareceu primeiro em Portal Você Online.