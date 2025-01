O Corinthians anunciou a renovação do contrato de empréstimo do volante Maycon, que agora está vinculado ao clube até o final de 2025. O jogador, que pertence ao Shakhtar Donetsk, iniciará sua quarta temporada consecutiva com a equipe. Em suas declarações, Maycon demonstrou entusiasmo e um forte desejo de contribuir para que o time conquiste novos títulos. “Estou feliz e motivado. Se Deus quiser, esta temporada será diferente da anterior. Vamos juntos em busca dos títulos, que é o mais importante para o clube e para mim. Quero ficar bem para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos, e claro, buscar o maior número de títulos possíveis”, comentou o atleta de 27 anos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para permanecer no Corinthians, Maycon optou por uma diminuição em seu salário. Atualmente, ele se encontra em processo de recuperação de uma lesão no joelho, mas está otimista quanto ao seu retorno. “Estamos na reta final (de recuperação), quero voltar o mais rápido e com mais segurança possível para não precisar retornar para o departamento médico”, afirmou o jogador, que tem impressionado a comissão técnica de Ramón Díaz nas atividades diárias, bem como nos exames físicos realizados na pré-temporada.

Existe a expectativa que Maycon seja liberado e fique à disposição do treinador em fevereiro, mas ele terá de suar a camisa para conseguir um lugar na equipe, já que enfrentará uma difícil concorrência no meio de campo corintiano. Ryan, Breno Bidon, Raniele, Charles, Alex Santana, Carrillo e José Martínez são os outros volantes do elenco.

Ainda sem Maycon, o Corinthians recebe o Água Santa, nesta quarta-feira, às 19h30, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias