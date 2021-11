Avalie o post

A movimentação nos centros de compras tem se tornado mais intensa com a aproximação do Natal e Ano Novo

Manaus – As festas de final de ano se aproximam, e com isso, clientes estão à procura de produtos natalinos, além de roupas e calçados para manterem o costume de passar a virada do ano de roupa nova. A movimentação nos centros de compras tem se tornado mais intensa com a aproximação do Natal e Ano Novo.

Com 70% da população em Manaus vacinável e com esquema completo e 90% da população apta a receber a vacina, com a primeira dose, a expectativa nas vendas tem trazido esperança de um ano melhor, com aumento das vendas e grande movimentação pós-pandemia.

Foto: André Meirelles/GDC

Para Priscila Furtado, coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, a expectativa é grande em relação ao primeiro Natal, após várias flexibilizações, no qual manteve o Centro de Compras fechado, prejudicando a economia do local.

“A expectativa para esse Natal é grande. Nós continuamos com todos os protocolos de segurança para receber os clientes. Preparamos uma decoração maravilhosa e junto com papai Noel vamos atrair mais esse público e a expectativa é grande para a retomada das vendas”, disse a coordenadora.

Além da expectativa de melhora nas vendas neste ano, a coordenadora conta que, com a presença do evento “Natal dos Sonhos com Papai Noel”, o movimento tem aumentado.

“A novidade nesse ano é que trouxemos de volta o Papai Noel presencial para tirar foto próximo dele, sem ter contato, e com isso o movimento tem sido maior. Os pais têm trazido os filhos e, aproveitado para fazer compras”, contou Priscila.

Para a gerente de uma loja de artigos de enfeites natalinos, Márcia Santos, esse ano, o mercado espera um aumento considerável nas vendas.

“A procura por produtos natalinos está muito grande. O povo ‘tá aberto para esse novo ciclo que é o pós-pandemia e eu creio que vai dar tudo certo nas vendas para este fim de ano”, afirmou.

Após a mudança na flexibilização do decreto e com queda dos casos de Covid-19 em Manaus, vários eventos foram liberados e a expectativa dos comerciantes é aproveitar essa mudança para atrair a população aos comércios.

Esse ano tudo indica que as vendas devem aumentar consideravelmente, de acordo com a expectativa dos comerciantes e clientes que podem ter acesso as lojas sem restrições.

Após o ano que o Estado viveu o colapso da pandemia, até o “Papai Noel” está otimista para o Natal de 2021. Ele convidou a população a sair de casa e iram as compras.

“Venham ao shopping e não tenham medo de mais nada. Venham com sabedoria e sensatez com calma, mas venham e saiam para se divertir”, disse o Noel.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte