Uma dupla de criminosos, identificados como Gabriel Fonseca Cardoso e Luiz Felipe Marques França, ambos com idades entre 21 e 24 anos, foram presos, nesta terça feira (26), suspeitos de cometerem o crime de estelionato e uso de documento falso. A prática era realizada contra clientes de uma agência bancária, situada no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital.

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), delegado Adriano Félix, os dois usavam documentos falsos, fraudavam dados bancários e recebiam recursos financeiros das contas das vítimas de outros estados.

A dupla utilizava identificação de pessoas com contas bancárias no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Eles foram presos em flagrante no momento em que estavam em uma agência, na zona centro-sul de Manaus. O delegado diz que a prática é realizada por todo o Brasil. Na capital, pelo menos cinco homens são suspeitos de praticarem o crime, e ele ressalta que as investigações sobre o caso devem continuar.

Gabriel Fonseca e Luiz Felipe irão responder por tentativa de estelionato e uso de documentos falsos e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

