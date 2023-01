O deputado Pastor Isidório (Avante), ex-gay e militar, chamou a atenção durante cerimônia de posse de Lula ao manter uma Bíblia erguida. O parlamentar acha possível curar homossexuais com a pregação da Bíblia e, nos primeiros meses de mandato, em 2018, apresentou um projeto de criação do "Dia do Hétero".

Manoel Isidório de Santana Junior é pastor na Igreja Assembleia de Deus e, há 27 anos, criou a Fundação Doutor Jesus, projeto social de tratamento de dependentes químicos que fundou em Candeias, Região Metropolitana de Salvador.

Ele se autodeclara "ex-gay''.