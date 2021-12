Avalie o post

Foi publicado nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial da União, o decreto que regulamenta a Lei nº 14.237 e institui o Auxílio Gás.

As famílias atendidas vão ter direito, a cada dois meses, a um valor equivalente a 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos dos últimos seis meses.

O benefício é destinado para aliviar o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda. Ele será concedido para as famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais e às famílias que tenham algum membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Segundo a lei, o auxílio também será concedido, preferencialmente, às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

O decreto viabiliza a implantação do benefício a partir deste mês já que pretende diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Divulgação

Fonte